Стелла: Наша цель – победить всех

На прошлой неделе в Сузуке команды выступили на своем лучшем уровне, но победу в квалификации и гонке одержал гонщик Red Bull - Макс Ферстаппен. Многих интересовал вопрос: символизирует ли эта победа возможное усиление конкуренции? Глава McLaren, Андреа Стелла, уверенно отверг такую интерпретацию.

«Нам не нужны внешние напоминания, - подчеркнул Андреа Стелла. - Мы продолжаем работать каждую неделю, каждое воскресенье на трассе. Наша цель - быть лучшими во всем, не оглядываясь на оппонентов. Наша философия заключается в том, чтобы стремиться к совершенству и превзойти всех, и когда мы на пике формы, наши пилоты могут реализовать свой потенциал».

«Это понятно для всей команды, для гонщиков, - продолжил Стелла, - и подобные результаты, как в Японии, лишь подтверждают, что перед нами много работы. Соперники могут меняться. В Китае, например, Джордж Расселл был совсем близко».