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Стелла: Наша цель – победить всех

МакЛарен не боится конкурентов: выиграть каждому придется! Руководитель команды уверен: лучший результат - это заслуга уверенности и отличной формы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.04.2025, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе в Сузуке команды выступили на своем лучшем уровне, но победу в квалификации и гонке одержал гонщик Red Bull - Макс Ферстаппен. Многих интересовал вопрос: символизирует ли эта победа возможное усиление конкуренции? Глава McLaren, Андреа Стелла, уверенно отверг такую интерпретацию.

«Нам не нужны внешние напоминания, - подчеркнул Андреа Стелла. - Мы продолжаем работать каждую неделю, каждое воскресенье на трассе. Наша цель - быть лучшими во всем, не оглядываясь на оппонентов. Наша философия заключается в том, чтобы стремиться к совершенству и превзойти всех, и когда мы на пике формы, наши пилоты могут реализовать свой потенциал».

«Это понятно для всей команды, для гонщиков, - продолжил Стелла, - и подобные результаты, как в Японии, лишь подтверждают, что перед нами много работы. Соперники могут меняться. В Китае, например, Джордж Расселл был совсем близко».

Источник

Андреа Стелла (50)McLaren (240)

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