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Стелла: Мы приложим все усилия, чтобы сохранить своё лидерство.

Команда McLaren прибывает в Сингапур как лидер Кубка конструкторов, готовая закрепить свое преимущество. Ландо Норрис выразил уверенность в команде, отметив необходимость постоянного прогресса и достижения стабильных результатов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.09.2024, 13:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда McLaren прибывает в Сингапур как лидер Кубка конструкторов, готовая закрепить свое преимущество. Ландо Норрис выразил уверенность в команде, отметив необходимость постоянного прогресса и достижения стабильных результатов. Гонщик с нетерпением ждет уик-энд в этом удивительном городе, подчеркивая, что это одна из любимых трасс из-за оригинальной атмосферы и великолепного освещения.

Оскар Пиастри, в свою очередь, поделился ожиданиями от предстоящей гонки. Он отметил, что трасса в Сингапуре сложная, но команда в хорошем темпе, их цель – заработать как можно больше очков. Гонщик выразил уверенность в возможности бороться за победу, основываясь на прошлогоднем опыте и улучшениях в скорости машины.

Андреа Стелла, руководитель команды, подчеркнул, что гонка в Сингапуре одна из самых тяжелых из-за высокой влажности, но команда готова к сложным условиям. Он выразил надежду на успешное выступление и заработок ценных очков для команды. McLaren лидирует в общекомандном зачете и стремится удержать лидирующие позиции, оставаясь мотивированными и готовыми к предстоящим вызовам на протяжении оставшихся семи гонок.

Источник

Ландо Норрис (68)McLaren (157)Андреа Стелла (35)Оскар Пиастри (50)

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