Стелла: «Мы подтвердили прогресс, достигнутый в субботу»

Сразу после завершения Гран При Японии руководитель команды McLaren Андреа Стелла дал интервью Sky Sports, в котором подвёл итоги прошедшей гонки. Для Оскара Пиастри этот этап стал первым стартом в сезоне, и он сумел занять второе место на финише. Ландо Норрис также показал достойный результат, войдя в пятёрку сильнейших.

В ходе беседы у Андреа Стеллы поинтересовались, был ли шанс у Пиастри одержать победу, учитывая появление на трассе автомобиля безопасности. Руководитель отметил, что необходимо тщательно проанализировать детали гонки, чтобы понять, реально ли была возможность для победы. Стелла подчеркнул, что борьба с Джорджем Расселлом была напряжённой, ведь болид Mercedes несколько быстрее машины McLaren.

По словам Стеллы, Пиастри сумел максимально воспользоваться своей позицией на трассе, удерживая соперника позади, когда вошёл в нужный ритм. Команда сумела обойти Расселла, однако возможность обогнать Антонелли остаётся под вопросом и требует дополнительного анализа. Руководитель подчеркнул, что главное — подтверждение прогресса, который был виден ещё в квалификационных заездах.

Стелла отметил, что команда довольна результатом перед наступающим апрельским перерывом в чемпионате. В ближайшие недели коллектив McLaren сосредоточится на доработке болида и поиске путей для дальнейшего улучшения.

Отдельно журналисты спросили о выступлении Ландо Норриса, который ушёл на пит-стоп до появления автомобиля безопасности. Андреа Стелла заявил, что Норрис провёл гонку на высоком уровне и сумел опередить Льюиса Хэмилтона в финальной части дистанции. Он напомнил, что ранее команда отмечала возможность борьбы с Ferrari, и этот план удалось реализовать.

Руководитель McLaren добавил, что Норрис оказался в сложной ситуации из-за проблем, возникших у команды накануне, когда ему не удалось проехать даже два круга подряд до гонки. Тем не менее, Ландо смог заработать ценные очки, что стало важным вкладом в командный зачёт.