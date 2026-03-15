Стелла: Одновременные трудности — «несчастливое совпадение»
McLaren не смогла стартовать в Гран При Китая 2024 из-за технических проблем с электрикой у Норриса и Пиастри, команда проведет расследование.
Иннокентий Петров
15.03.2026, 16:11·2 мин
Руководитель команды McLaren Андреа Стелла прокомментировал причины, по которым Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли принять участие в Гран При Китая. В интервью телеканалу Sky Sports он подробно рассказал о возникших технических неполадках.

По словам Стеллы, коллектив прибыл в Шанхай с намерением бороться за высокие результаты, однако серьезные технические проблемы помешали даже выйти на старт гонки. Руководитель команды отметил, что эта ситуация стала большим разочарованием для всей команды, гонщиков, сотрудников, коммерческих партнеров и, конечно, болельщиков.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача McLaren — разобраться в причинах произошедшего и подготовиться к следующему этапу сезона, который пройдет в Японии.

Стелла уточнил, что в автомобиле Ландо Норриса не вносили никаких изменений после квалификации вплоть до момента запуска двигателя перед стартом. Однако, когда гонщик уже был готов покинуть гараж, в электросистеме силовой установки возникла неисправность. Попытки устранить проблему не принесли успеха. В это время, как сообщил руководитель, у Оскара Пиастри на его машине MCL40 появилась другая, также связанная с электроникой двигателя, поломка.

Андреа Стелла отметил, что обе неисправности имели разную природу, но произошли одновременно, что не позволило McLaren выставить свои болиды на стартовую решетку.

Он назвал произошедшее несчастливым совпадением двух различных технических проблем. Руководитель подчеркнул, что McLaren и мотористы Mercedes работают как единая команда, чтобы тщательно расследовать инцидент, сделать необходимые выводы и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

В завершение Андреа Стелла поздравил Кими Антонелли с первой победой в Формуле 1, отметив значимость этого достижения для молодого гонщика.

