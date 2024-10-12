Степано Доменикали: в своем характере я никогда не менялся

В Милане проходит традиционный Festival dello Sport, где в числе особых гостей – Стефано Доменикали. В интервью Corriere della Sera он поделился своим путем от работы в Ferrari до руководства в Формуле 1. "Когда команда побеждает, то руководить ею не так сложно, но как человек я не менялся никогда," – отметил Доменикали.

Бывший руководитель Ferrari поделился мнением о гонщиках Формулы 1. По его словам, гонщик должен быть уверен в себе, уметь координировать работу и сплотить команду вокруг себя. Он привел примеры Михаэля Шумахера, Фернандо Алонсо и Кими Райкконена, подчеркнув их уникальные качества.

После ухода из Ferrari, Доменикали рассказал о работе в Lamborghini. "Я провел в этой компании пять прекрасных лет", – отметил он. Позднее его привлекли в Формулу 1 как президента и исполнительного директора чемпионата.

В интервью он подчеркнул важность привлечения молодежи в спорт. "Наши проекты должны быть интересны молодым людям, это позитивно сказывается на коммерческих показателях," – отметил Доменикали.

Он также выразил благодарность акционерам за доверие и подчеркнул успехи Формулы 1 в привлечении внимания болельщиков. "Формула 1 переживает удачный период, когда нет проблем с хорошими гонщиками," – подчеркнул он.

Будущее Формулы 1, по мнению Доменикали, связано с поиском баланса между спортом и развлечениями. Он выразил опасения относительно поиска баланса между спортом и семьей в будущем.