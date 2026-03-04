УАЗ впервые переименует свой старейший внедорожник: в чем причина

Ульяновский автомобильный завод впервые проведет переименование своего внедорожника Hunter. Причиной для изменений стал новый российский закон «о защите русского языка», вступивший в силу 1 марта. Согласно новым требованиям, компании обязаны использовать исключительно русский язык в деловой переписке, рекламе и на вывесках. В результате, завод переходит от латинского написания к кириллическому.

В пресс-службе УАЗа порталу «Мотор.ру» сообщили: «Название модели в написании кириллицей в настоящее время проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован ООО „УАЗ“ в реестре товарных знаков».

Таким образом, популярный внедорожник УАЗ Hunter вскоре официально получит новое имя — «Хантер». Изменения коснутся только способа написания, а само название останется прежним. Это первый случай смены имени модели с 2003 года, когда Hunter пришел на смену легендарному УАЗ-469.

Напомним, в 2014 году производство Hunter было временно приостановлено по причине «морального устаревания». Однако уже в феврале 2015 года выпуск модели возобновился. Автомобиль получил двигатель экологического класса «Евро-5» и стал соответствовать современным стандартам безопасности.

С ноября 2024 года дилеры УАЗа реализуют Hunter с новым 150-сильным силовым агрегатом «ЗМЗ Про» объемом 2,7 литра. Этот мотор пришел на смену прежнему атмосферному двигателю мощностью 112 л.с., который больше не устанавливается на внедорожники. Стоимость автомобилей 2026 года выпуска начинается с отметки 1 720 000 рублей.

Ранее стало известно, что ижевская компания «ИЖ-Техно» разработала систему постоянного полного привода (Full-time) для моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Хантер». Ранее эти внедорожники оснащались трансмиссией с подключаемым полным приводом типа Part-time. Разработчики сохранили максимум оригинальных деталей, предложив комплексное решение, однако стоимость комплекта пока остается неизвестной.

Автор: Иван Бахарев