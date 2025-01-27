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Цены на автомобили в России: мнение дилеров

Дилеры предупреждают: скидок на автомобили долго не будет. Выгоднее покупать сейчас, цены только растут из-за утильсбора и курса валют.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
27.01.2025, 07:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Согласно заявлениям замгендиректора по продажам новых автомобилей в компании "Авилон" Рената Тюктеева, несмотря на переполненные дилерские склады автомобилями на несколько месяцев вперед, снижение цен ждать не приходится. Виной этому, по словам Тюктеева, служат высокие затраты на финансирование и увеличение утильсбора.

Ренат Тюктеев пояснил: "Для поощрения продаж как дилеры, так и производители не могут себе позволить снижать цены из-за исчерпания маржи. Первая половина текущего года практически распланирована на 80% с учётом логистических рисков, связанных с импортом товаров".

Поддерживает аналогичную точку зрения директор департамента новых автомобилей в компании "Рольф" Николай Иванов. Он считает, что цены на автомобили, напротив, будут только увеличиваться, так как давление оказывает рост утильсбора и "ослабление" рубля по отношению к доллару и евро.

Николай Иванов добавил: "Сегодня - отличное время для покупки новой машины, так как стоимость будет расти, а сейчас можно приобрести по прежней цене".

В компании "АвтоСпецЦентр" отметили, что дилеры стремятся стимулировать спрос, однако им не хватает ресурсов для снижения цен из-за ряда факторов, включая высокую ключевую ставку, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка и увеличение утильсбора.

Напомним, что только в 2024 году в России было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля - это на 48,4% больше, чем годом ранее. Рекордный показатель с 2019 года. LADA остается лидером рынка, сохранив долю в 28%, несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом. За год продажи автомобилей этой марки увеличились на 34,4%, составив 436 155 штук.

Автор: Дмитрий Брусочкин

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