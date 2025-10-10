Спасёт ли автобизнес в 2026 году развитие вторичного рынка?

В условиях продолжающегося кризиса на рынке новых автомобилей, а также на фоне высокой неопределенности, российские автокомпании вынуждены искать новые способы для поддержания и развития своего бизнеса. Многие участники рынка обращают внимание на сегмент подержанных автомобилей, который в последнее время демонстрирует значительный рост спроса.

После существенного спада в 2022 году вторичный авторынок в России смог не только восстановиться, но и выйти на рекордные показатели. По данным аналитиков агентства «АВТОСТАТ», в текущем году ожидается увеличение объема рынка подержанных легковых автомобилей до 6 млн единиц, что повторяет достижения 2021 года, когда наблюдался всплеск продаж после пандемии.

В связи с этим эксперты задаются вопросом: сможет ли рынок автомобилей с пробегом стать для автосферы тем самым спасением в 2026 году, как это уже происходило в периоды прежних экономических потрясений? Аналитики агентства «АВТОСТАТ» внимательно изучили возможные варианты развития ситуации на этом сегменте рынка.

Подробнее ознакомиться с результатами анализа и прогнозами можно в новом маркетинговом отчете «Прогноз рынка легковых автомобилей на 2026 год», который традиционно содержит подробную аналитику, статистические данные и рассматривает три сценария развития: базовый, позитивный и негативный.