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Будет ли выпущено следующее поколение Toyota Supra: что известно на данный момент

По последним данным, появившимся на днях, стало известно, что Toyota Supra не собирается покидать рынок автомобилей в ближайшие годы. Недавно появившиеся слухи о возможном прекращении производства этой модели до 2026 года оказались преувеличением.
РедакцияР
Редакция
17.10.2024, 01:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По последним данным, появившимся на днях, стало известно, что Toyota Supra не собирается покидать рынок автомобилей в ближайшие годы. Недавно появившиеся слухи о возможном прекращении производства этой модели до 2026 года оказались преувеличением. Вице-президент по продажам, маркетингу и франчайзинговым операциям Toyota Australia заявил, что новое поколение Toyota Supra уже находится в стадии разработки, и бренд намерен продолжать выпуск этой модели.

По предварительным данным, исходящим из различных источников, ранее существовала информация о возможном прекращении производства Toyota Supra и ее "собрата по платформе" BMW Z4 к 2026 году. Однако, Toyota опровергла эти слухи, подчеркнув, что решения, касающиеся Z4, не затронут будущее Supra. "В компании Toyota нет никаких планов по прекращению производства модели Supra. Это точно", - отметил представитель Toyota Australia.

Представители Toyota недавно объявили, что текущее поколение Toyota Supra будет участвовать в чемпионате Supercars в Австралии с 2026 года, оснащаясь мощным V8 двигателем. Хотя гоночный автомобиль может просуществовать дольше, чем дорожная версия, важность модели Supra для японского автопроизводителя неоспорима. "Чем дольше Toyota Supra будет присутствовать на рынке, тем лучше. Несмотря на то, что текущая модель, возможно, не достигнет статуса иконической, как ее предшественники, она остается важной для бренда и представляет значимую модель в мире спортивных автомобилей с ДВС", - подчеркнул Шон Хэнли.

Ранее наша редакция рассказывала о процессе превращения Toyota Supra A80 в легендарный TRD 3000GT, осуществленном тюнинг-ателье TOM's Racing. Эксперты ателье продемонстрировали идеально восстановленную Toyota Supra A80, подчеркивающую важность и популярность этой модели в мире автомобилей.

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