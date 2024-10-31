Обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 получил новые системы безопасности

Новейшая модель кроссовера Chery Tiggo 4, которая скоро появится на отечественном авторынке, порадует поклонников не только стильным внешним видом и обновленным салоном, но и повышенным уровнем безопасности. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе, опубликованном пресс-службой известного китайского автопроизводителя.

Более 60% деталей кузова машины изготовлены из прочной высококачественной стали, что придает автомобилю дополнительную прочность и надежность. Структура же силового каркаса кузова разработана таким образом, что в случае аварии она обеспечивает равномерное распределение энергии смятия и защищает пассажиров, сохраняя целостность внутреннего пространства салона и снижая уровень потенциальной опасности для человека. Кроме того, кроссовер оснащен целым комплексом современных систем passsive safety, включая семь подушек безопасности: две фронтальные, боковые для передних пассажиров, шторки и центральную между водителем и пассажиром.