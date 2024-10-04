Обновленная Omoda C5 скоро появится в России. Недолго осталось ждать

Согласно информации от пресс-службы марки Omoda, российский авторынок готовится к долгожданной премьере обновленного кроссовера Omoda C5 в ноябре. Новая модель обещает принести с собой несколько значительных изменений по сравнению с предыдущей версией.

На официальных изображениях автомобиля видно, что рестайлинговая версия Omoda C5 будет иметь обновленный дизайн решетки радиатора, измененный пластик бамперов и более стильные L-образные дневные ходовые огни, которые составляют верхнюю часть передней оптики. Также заметно отсутствие светящейся полосы под капотом и перенесенный под нее шильдик с названием бренда.

Важно отметить, что технические характеристики кроссовера останутся без изменений. Автомобиль будет по-прежнему оснащаться двумя бензиновыми турбомоторами: 1,5-литровым мотором мощностью 147 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором в переднеприводных версиях, и 1,6-литровым агрегатом мощностью 150 лошадиных сил, который будет устанавливаться в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом.

Пока неизвестно, как изменится цена на Omoda C5 после проведения рестайлинга. Однако, стоит отметить, что в начале октября цены на «дореформенный» кроссовер выросли на 30-50 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Поэтому покупателям стоит быть готовыми к возможному изменению цен на обновленную модель.