Acura Precision EV: когда ждать серийную версию электрического концепт-кара

На автомобильной выставке Monterey Car Week был показан электрический концепт-кар Acura Precision EV, который планируют запустить в серийное производство уже в 2025 году. Этот электромобиль станет одним из первых, которые будут собираться на заводе Honda в Огайо, специализирующемся на выпуске электрокаров.

В отличие от модели Acura ZDX, которая базируется на платформе Ultium от General Motors, Acura Precision EV будет собран на собственной платформе, разработанной компанией Honda. Представители компании описывают свой новый автомобиль как высокопроизводительный кроссовер, созданный дизайн-студией Acura Design Studio в Лос-Анджелесе.

Концепт-кар Acura Precision EV – это купеобразный кроссовер с гармоничными линиями, светодиодной подсветкой, объединяющей задние фонари, 23-дюймовыми колесами с шинами 295/35R23 и эмблемой Acura, простирающейся через всю заднюю дверь.

Первый публичный показ концепт-кара Acura Performance EV запланирован на 16 августа, а затем он будет представлен на выставке Pebble Beach Concours d'Elegance 18 августа. Пока нет информации о технических характеристиках автомобиля.

Ранее специалисты из iSeeCars определили список самых долговечных кроссоверов и внедорожников. В этот рейтинг, о котором сообщали ранее, вошли несколько моделей от компаний Honda и Acura.