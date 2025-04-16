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Toyota FJ Cruiser: каким будет самый стильный внедорожник. Его появление ожидается в конце 2025 года.

Возвращение культового Land Cruiser FJ: обзор модели, подробности о возрождении и ожидания от дебюта в 2026 году. Каким будет будущий Cruiser FJ, что известно о его изменениях и особенностях.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2025, 19:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

После 17 лет перерыва культовый внедорожник FJ Cruiser возвращается на рынок. Решение о возобновлении производства было принято после снижения продаж этой японской модели. Новая версия автомобиля будет называться Land Cruiser FJ и сочетать в себе высокую проходимость с более компактными размерами, идеально подходящими для городских условий.

Специалисты пытались представить, как будет выглядеть будущий Cruiser FJ, используя рендеры. Известно, что автомобиль будет оснащен шасси от Toyota Hilux Champ, что позволит ему иметь укороченную колесную базу и увеличенный передний свес. Дизайн колесных дисков будет более простым, а светотехника модернизированной. Цветовая гамма сохранится в фирменных расцветках легендарной модели FJ.

Премьера новой версии ожидается осенью текущего года, однако из-за недавних политических событий может быть отложена до начала 2026 года. После этого обновленный культовый внедорожник поступит в продажу по всему миру.

Напомним, что на российском рынке уже можно найти новый Toyota Land Cruiser 300 с защитой кузова.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Авто Mail

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