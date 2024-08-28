Главная Новости Haval Найдено место, где новый кроссовер Haval продается по более низкой цене, чем в России.
Новости

Найдено место, где новый кроссовер Haval продается по более низкой цене, чем в России.

Кроссовер нового поколения Haval F7, который дебютировал на российском рынке, теперь представлен и на белорусском.
РедакцияР
Редакция
28.08.2024, 09:43·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Кроссовер нового поколения Haval F7, который дебютировал на российском рынке, теперь представлен и на белорусском. Ожидается, что продажи в Беларуси стартуют в сентябре, а цены на автомобили будут ниже, чем в соседней России, как сообщает портал 110km.ru.

В России цена на базовую версию Haval F7 начинается от 2,7 миллионов рублей, однако со скидками может упасть до 2,5 миллионов рублей. В то же время в Беларуси цена на эту модель будет минимум 2,3 миллиона рублей или 82 500 белорусских рублей. Топовая комплектация Tech Plus с полным приводом и мощным 192-сильным двигателем в России оценивается в 3,5 миллиона рублей, в то время как в Беларуси будет стоить 3,1 миллиона рублей.

Первая партия кроссоверов Haval F7 уже прибыла в Минск. Автомобили будут предлагаться с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил с передним приводом и 2,0-литровым двигателем на 192 лошадиных силы с полным приводом. Оба варианта будут оснащены семиступенчатым "роботом" с двойным мокрым сцеплением. Покупателям будут доступны три варианта комплектации: Elite, Premium и Tech Plus.

Ранее проведенный анализ выявил самые популярные автомобили в России. Городской кроссовер Haval занял лидирующие позиции в этом рейтинге, как сообщили "Автоновости дня".

Источник

Haval (88)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация