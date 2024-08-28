Найдено место, где новый кроссовер Haval продается по более низкой цене, чем в России.

Кроссовер нового поколения Haval F7, который дебютировал на российском рынке, теперь представлен и на белорусском. Ожидается, что продажи в Беларуси стартуют в сентябре, а цены на автомобили будут ниже, чем в соседней России, как сообщает портал 110km.ru.

В России цена на базовую версию Haval F7 начинается от 2,7 миллионов рублей, однако со скидками может упасть до 2,5 миллионов рублей. В то же время в Беларуси цена на эту модель будет минимум 2,3 миллиона рублей или 82 500 белорусских рублей. Топовая комплектация Tech Plus с полным приводом и мощным 192-сильным двигателем в России оценивается в 3,5 миллиона рублей, в то время как в Беларуси будет стоить 3,1 миллиона рублей.

Первая партия кроссоверов Haval F7 уже прибыла в Минск. Автомобили будут предлагаться с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил с передним приводом и 2,0-литровым двигателем на 192 лошадиных силы с полным приводом. Оба варианта будут оснащены семиступенчатым "роботом" с двойным мокрым сцеплением. Покупателям будут доступны три варианта комплектации: Elite, Premium и Tech Plus.

Ранее проведенный анализ выявил самые популярные автомобили в России. Городской кроссовер Haval занял лидирующие позиции в этом рейтинге, как сообщили "Автоновости дня".