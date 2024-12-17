Определены даты выхода кроссовера OMODA С7 на российский рынок

Ожидается, что новый кроссовер OMODA C7 появится на рынке России в феврале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе китайской марки. В салоне OMODA C7 будет установлен 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы Star-Rail, который помимо производительности сможет перемещаться вдоль центральной консоли в сторону пассажира. Интерьер автомобиля отличается современным дизайном и атмосферной подсветкой на 256 цветов.

По мнению представителя пресс-службы ГК EXPOCAR Александра Ковалева, основными конкурентами нового кроссовера OMODA C7 станут Geely Atlas, Haval F7 и Jetour Dashing. Главным преимуществом OMODA C7 будет считаться передовой дизайн, особенно уникальное решение в виде светодиодных элементов на переднем бампере, которые придадут автомобилю футуристический вид. В дополнение новинка выделяется функциональным оборудованием и надежными, проверенными временем силовыми агрегатами.

«OMODA C7 будет позиционироваться ниже крупного кроссовера JAECOO J8, что, вероятно, повлияет на более доступную цену», - подводит итоги Александр Ковалев.