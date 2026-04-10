Озвучены планы завода «Автотор»

Great Wall Motor и «Автотор» планируют начать совместное производство автомобилей в Калининграде. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя российского подразделения GWM Джеймса Чжана. По его словам, запуск совместного предприятия ожидается уже в середине текущего года.

В беседе с изданием Forbes президент компании «Автотор» Денис Пак отметил, что сейчас на калининградском автозаводе наиболее продолжительные партнерские отношения сложились при выпуске автомобилей под брендами Jetour, BAIC и SWM. Кроме того, активно реализуется проект по производству автомобилей марки Changan, а недавно было объявлено о запуске производства внедорожника TANK 300. По словам Пака, параллельно на предприятии реализуются и собственные инициативы — такие как «Амберавто» и Eonyx. Топ-менеджер добавил, что некоторые проекты находятся на различных этапах разработки. Кроме того, в этом году планируется начать выпуск не менее 10 моделей по полному циклу, включающему сварку, окраску и финальную сборку.

Говоря об инвестициях, Денис Пак сообщил, что компания полностью выполнила все обязательства в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК). Общий объем инвестиций составил 70 млрд рублей, из которых на сегодняшний день освоено 28,5 млрд рублей. Оставшиеся средства будут направлены на реализацию второй очереди кластера по выпуску автокомпонентов и электромобилей в Калининградской области. Пак подчеркнул, что проект становится стратегическим для предприятия на долгосрочную перспективу.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что в январе этого года в Калининграде прошло официальное открытие нового производственного кластера. Первая очередь объединяет семь современных предприятий, образующих единую производственную структуру. В кластер вошли заводы по производству оборудования и оснастки, автомобильных сидений, выхлопных систем, компактных электромобилей, электронных систем управления, тяговых электродвигателей и пластиковых деталей.