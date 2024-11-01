Итоги продаж автомобилей «Москвич» в октябре: что показали цифры?

Автомобильный завод "Москвич" продолжает уверенно наращивать производство. Так, только в октябре было реализовано 2,4 тыс. машин. Это включает в себя более 130 лифтбеков "Москвич 6" и свыше 100 электромобилей "Москвич 3е". Об этом стало известно из сообщения пресс-службы предприятия.

По данным за 10 месяцев текущего года, общий объем продаж автомобилей "Москвич" в России составил почти 18 тыс. единиц. Среди них более 1,7 тыс. лифтбеков "Москвич 6" и свыше 1,1 тыс. электромобилей "Москвич 3е".

Как стало известно ранее, планы автозавода "Москвич" на 2024 год включают выпуск 27 тыс. автомобилей. Кроме того, до конца текущего года стартует производство новой модели – семиместного кроссовера "Москвич 8".