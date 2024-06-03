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Итоги продаж автомобилей "Москвич" в мае: что стало известно

На майский отчетный месяц завод под названием «Москвич» насчитал 1750 проданных автомобилей. На эту цифру пришлись 200 лифтбеков «Москвич 6» и почти 140 электромобилей «Москвич 3е».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.06.2024, 16:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На майский отчетный месяц завод под названием «Москвич» насчитал 1750 проданных автомобилей. На эту цифру пришлись 200 лифтбеков «Москвич 6» и почти 140 электромобилей «Москвич 3е». По данным на конец пяти месяцев 2024 года, в России было продано более 8,7 тысяч автомобилей марки «Москвич», среди которых 700 лифтбеков «Москвич 6» и почти 600 электромобилей «Москвич 3е». Об этом заявили в пресс-службе АЗ «Москвич» агентству «АВТОСТАТ».

Общие планы автозавода на 2024 год включают реализацию 27 тысяч автомобилей, что является значительным ростом по сравнению с прошлым годом, когда было продано 15,3 тысячи машин. Таким образом, ожидается увеличение объемов продаж на 75%.

Как отмечалось ранее, на автозаводе «Москвич» был представлен дизайн новой модели — семиместного кроссовера под названием «Москвич 8». Запуск производства и продаж данных новинок запланирован на конец текущего года.



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