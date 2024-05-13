Характеристики преемника Mazda6 стали известны.

Министерство промышленности Китая сообщило о характеристиках нового лифтбека Mazda EZ-6, презентованного в конце апреля на автосалоне в Пекине. Этот электрифицированный автомобиль стал наследником модели Mazda6, разработанной в сотрудничестве с Changan, передает информация из издания "Российская газета". Начало производства новинки намечено на ближайшее будущее на заводе совместного предприятия Changan-Mazda. Предполагается, что автомобиль будет также поставляться на международные рынки под иным наименованием: для электрифицированной версии "шесть" будет использоваться название Mazda 6e.

Новый лифтбек Mazda EZ-6, фактически, представляет собой аналог моделей Shenlan SL03 и Qiyuan A07 от Changan. У автомобилей одинаковые габариты, с учетом различий во внешнем облике. Mazda EZ-6 имеет длину 4921 мм, ширину 1890 мм, высоту 1485 мм и колесную базу в 2895 мм.

Автомобиль Mazda EZ-6 поступит на рынок в двух версиях: гибридной и полностью электрической. Гибридная версия оснащена 95-сильным бензиновым мотором рабочим объемом 1,5 литра, электромотором мощностью 218 л.с. и компактной батареей. Двигатель внутреннего сгорания в данном случае не напрямую связан с колесами, а выполняет функцию генератора, что позволяет автомобилю проехать более 1000 км без подзарядки.

В электрической версии Mazda EZ-6 используется электродвигатель мощностью 190 кВт (269 л.с.) и литий-железо-фосфатная батарея. Дальность поездки на одном заряде не разглашается, однако ранее говорилось, что EZ-6 сможет проехать более 600 км по стандарту CLTC без подзарядки.