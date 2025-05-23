Автомобили, удовлетворяющие требованиям закона о такси, были раскрыты

В свете принятия Советом Федерации закона о локализации автомобилей, предназначенных для такси, автомобильное сообщество активно обсуждает возможные последствия новых правил. Оказалось, что в настоящее время список моделей, производимых в России и отвечающих новым стандартам, довольно ограничен.

По данным Autonews, в текущем списке всего восемь моделей: LADA Granta, Vesta, Aura; Haval Jolion, F7, F7x; BAIC U5 Plus, Kaiyi E5. Эксперты отмечают, что данный перечень не учитывает потребностей широкого круга клиентов, включая бизнес- и VIP-сегменты. Они также предполагают увеличение тарифов на такси и рост нелегальных перевозок в связи с новыми требованиями.

Напомним, что с 1 марта 2026 года для регистрации в качестве такси автомобили должны удовлетворять условиям балльной системы локализации, применяемой при государственных закупках, либо быть произведенными в рамках СПИК, действующего с марта 2022 года по март 2025 года. Транспорт, зарегистрированный до указанной даты, освобождается от новых требований.

Таким образом, таксопарки и частные водители не обязаны избавляться от машин с низким уровнем локализации, купленных и использованных до введения закона. Для некоторых регионов предусмотрены отсрочки: до 2028 года для Калининградской области и регионов Сибири, до 2030 года для Дальнего Востока. С 2033 года требования к уровню локализации станут основным критерием регистрации в реестре.