Стоимость владения самой популярной моделью Changan стала известна

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», кроссовер Changan CS55 Plus является лидером по продажам в линейке бренда на российском рынке. За 8 месяцев 2024 года было продано 25,5 тыс. единиц этой модели.

Changan CS55 Plus оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Привод у автомобиля только передний.

Согласно расчетам, владение Changan CS55 Plus обойдется владельцу более чем в 1,1 млн рублей за 5 лет при пробеге 100 тыс. км в Москве и Московской области. Ежемесячные расходы составят в среднем 18,5 тыс. рублей, что эквивалентно 11,1 рубля на каждый километр пробега.

Приблизительно 40% общей суммы затрат (423,6 тыс. рублей) уйдет на топливо, 26% (290,5 тыс. рублей) – на полис КАСКО, а 17% (187 тыс. рублей) – на техническое обслуживание. На остальные категории расходов (зимние шины, ОСАГО, транспортный налог) придется менее 10% (до 100 тыс. рублей).

Следует отметить, что наибольшие затраты на содержание Changan CS55 Plus ожидают владельца в первый год – около 280 тыс. рублей (главным образом из-за зимнего комплекта шин). В последующие 4 года расходы будут составлять от 200 до 220 тыс. рублей ежегодно.

Важно отметить, что без страхования по полису КАСКО стоимость каждого километра пробега Changan CS55 Plus снизится до 8,2 рубля. Подробнее об этом можно узнать на сайте агентства.