Стоимость владения китайским кроссовером BAIC X75 оказалась известной

Аналитики НАПИ рассчитали расходы на владение кроссовером BAIC X75, учитывая типичные затраты среднестатистического автовладельца в России.

Сюда включены расходы на бензин, налоги, ремонт, обслуживание, страхование и другие сопутствующие затраты.

Согласно исследованию, за пять лет эксплуатации кроссовера BAIC X75 придется потратить 2,69 миллиона рублей. Ежегодно владение автомобилем обойдется владельцу в 537,8 тысячи рублей. Ежемесячно же расходы на содержание этого автомобиля практически достигают отметки в 45 тысяч. Стоимость проезда одного километра на данном автомобиле составляет около 36 рублей.

Отметим, что данные цифры актуальны для модификации BAIC X75 в комплектации Exclusive, стоимостью 3,41 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

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