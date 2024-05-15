Раскрыта дата начала продаж в России нового кроссовера GAC GS3

Китайская компания GAV готовится к запуску на российский авторынок нового поколения кроссовера GAV GS3. Официальных препятствий на пути нет, и начало продаж ожидается уже в текущем месяце.

Автомобиль GAV GS3 оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил, в сочетании с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач и передним приводом. Разгон до 100 км/ч займет 7,5 секунды. Пока нет информации о ценах в рублях на данный автомобиль.

На китайском рынке стоимость самого доступного кроссовера GAV GS3 составляет 88 000 юаней, что примерно равняется 1,1 миллионам в российской валюте. Однако стоит отметить, что цены на китайские автомобили в России значительно выше. Параллельно предыдущему поколению GAV GS3 приходилось выложить около 3 миллионов рублей.

В Китае GAC GS3 был представлен в конце 2022 года. Новое поколение кроссовера выросло по длине до 4,4 метра, получило более агрессивный дизайн с угловатыми акцентами и современные потайные дверные ручки.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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