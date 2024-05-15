Новости

Раскрыта дата начала продаж в России нового кроссовера GAC GS3

Китайская компания GAV готовится к запуску на российский авторынок нового поколения кроссовера GAV GS3. Официальных препятствий на пути нет, и начало продаж ожидается уже в текущем месяце.
А
Антон Звонкий
15.05.2024, 10:02
single
Фото: Carsweek.ru

Китайская компания GAV готовится к запуску на российский авторынок нового поколения кроссовера GAV GS3. Официальных препятствий на пути нет, и начало продаж ожидается уже в текущем месяце.

Автомобиль GAV GS3 оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил, в сочетании с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач и передним приводом. Разгон до 100 км/ч займет 7,5 секунды. Пока нет информации о ценах в рублях на данный автомобиль.

На китайском рынке стоимость самого доступного кроссовера GAV GS3 составляет 88 000 юаней, что примерно равняется 1,1 миллионам в российской валюте. Однако стоит отметить, что цены на китайские автомобили в России значительно выше. Параллельно предыдущему поколению GAV GS3 приходилось выложить около 3 миллионов рублей.

В Китае GAC GS3 был представлен в конце 2022 года. Новое поколение кроссовера выросло по длине до 4,4 метра, получило более агрессивный дизайн с угловатыми акцентами и современные потайные дверные ручки.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал об анонсе нового семейного кроссовера GAC GS4 Max от китайского автогиганта GAC.

Источник

Gac (16)Кроссовер (217)Старт продаж (206)Новая модель (208)GAC Новая модель (1)

Cars.ru

Главное

Контакты

Правовая информация