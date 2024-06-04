Bugatti V16: стала известна дата презентации

Bugatti готовится к запуску нового гиперкара, который будет продолжением линейки моделей Veyron и Chiron. Мировая премьера этой пока безымянной модели намечена на 20 июня. Ожидается, что автомобиль будет оснащен новым гибридным силовым агрегатом V16.

Компания Molsheim описывает грядущий гиперкар как "икону вечности", что может намекать на его возможное название. Bugatti подчеркивает, что новая модель сочетает в себе продуманный дизайн, ценность и высокую производительность, обладая индивидуальным внешним видом. Вдохновением для создания внешности гиперкара послужили модели Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale и Type 35.

Отмечается, что автомобиль будет построен на совершенно новом шасси, что свидетельствует о том, что он не будет основан на базе Chiron, использовавшейся для создания более эксклюзивных моделей Divo, Centodieci, La Voiture Noire, Mistral и Bolide.

Следует отметить, что новый безнаддувный и электрифицированный силовой агрегат V16 заменит двигатель W16, при этом сохраняя мидель-положение.

Ознакомиться с подробностями о преемнике Bugatti Chiron V16 можно будет на тестировании.