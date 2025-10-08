Средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась до менее 1,4 млн рублей

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России в сентябре 2024 года достигла 1 млн 396 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ». Впервые за длительный период этот показатель оказался ниже отметки в 1,4 млн рублей.

Эксперты напоминают, что еще в сентябре 2023 года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке преодолела рубеж 1,5 млн рублей, а к декабрю того же года была зафиксирована на уровне выше 1,6 млн рублей. На протяжении последних 13 месяцев автомобиль с пробегом оценивался дороже 1,4 млн рублей.

Согласно статистике, показатель за сентябрь 2024 года оказался на 5,4% ниже значений аналогичного периода прошлого года, когда средняя стоимость составляла 1 млн 476 тысяч рублей. Кроме того, относительно августа 2024 года средняя цена снизилась на 2,2% — тогда она составляла 1 млн 428 тысяч рублей.

Эксперты рынка объясняют тенденцию к снижению подвергшихся эксплуатации автомобилей прежде всего увеличением числа продажных объявлений, что отражает рост предложения на рынке.

Фото: АВТОСТАТ