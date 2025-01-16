Главная Новости "Российская вторичка - это не место для скупщиков из Китая"
Новости

"Российская вторичка - это не место для скупщиков из Китая"

Подержанные авто в России: Lada лидирует, Kia и Hyundai на следующих местах. Кредиты на машины 2016 года популярны среди россиян. Какие изменения ждут рынок автомобилей с пробегом в ближайшие годы? Рассказываем подробности.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.01.2025, 09:45·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В Российской Федерации лидером среди брендов подержанных автомобилей стала Lada, доля которой составила 13 процентов. На втором и третьем местах оказались южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai с показателями 12 и 11 процентов соответственно. Замыкают топ-5 Renault и Nissan с одинаковой долей в 6 процентов каждый.

В рейтинге моделей на первом месте оказался Kia Rio, за ним следуют Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Согласно данным, в прошлом году средняя сумма выданного автокредита составила 1,6 миллиона и в течение года практически не менялась. Чаще всего жители России брали кредит на автомобили 2016 года выпуска, утверждают эксперты.

Что касается цен на подержанные автомобили в 2025 году, то специалисты Pango Cars предполагают, что они пока останутся на уровне прошлого года. Однако с марта ожидается небольшой рост из-за распродажи остатков в категории новых машин.

По данным за 2024 год, наиболее популярной возрастной категорией автомобилей с пробегом оказались те, возраст которых составляет от 11 до 15 лет (доля 30 процентов). Автомобили возрастом не более пяти лет занимают 25 процентов рынка вторичной продажи, а машины в возрасте 6-10 лет - 23 процента.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш информационный портал сообщал о возможном уходе китайских автопроизводителей с российского автомобильного рынка.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация