"Российская вторичка - это не место для скупщиков из Китая"

В Российской Федерации лидером среди брендов подержанных автомобилей стала Lada, доля которой составила 13 процентов. На втором и третьем местах оказались южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai с показателями 12 и 11 процентов соответственно. Замыкают топ-5 Renault и Nissan с одинаковой долей в 6 процентов каждый.

В рейтинге моделей на первом месте оказался Kia Rio, за ним следуют Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Согласно данным, в прошлом году средняя сумма выданного автокредита составила 1,6 миллиона и в течение года практически не менялась. Чаще всего жители России брали кредит на автомобили 2016 года выпуска, утверждают эксперты.

Что касается цен на подержанные автомобили в 2025 году, то специалисты Pango Cars предполагают, что они пока останутся на уровне прошлого года. Однако с марта ожидается небольшой рост из-за распродажи остатков в категории новых машин.

По данным за 2024 год, наиболее популярной возрастной категорией автомобилей с пробегом оказались те, возраст которых составляет от 11 до 15 лет (доля 30 процентов). Автомобили возрастом не более пяти лет занимают 25 процентов рынка вторичной продажи, а машины в возрасте 6-10 лет - 23 процента.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш информационный портал сообщал о возможном уходе китайских автопроизводителей с российского автомобильного рынка.