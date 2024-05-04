Ошибки в финальной попытке стали роковыми для участников спринт-квалификации Гран-при Майами.

Спринтерские гонки в Формуле-1 вызывают повышенный интерес у зрителей, хотя некоторые критики остаются скептически настроенными. Недавно прошла квалификация ко второму спринту 2024 года, который запланирован в Майами. В ходе отборочных заездов в пятницу, 3 мая, пилоты команды "Уильямс" показали самые слабые результаты, особенно выделился отрыв Алекса Албона от Логана Сарджента.

На удивление, второй сегмент (Q2) прошли без полного состава гонщики команды "Кик Заубер". Молодой Чжоу опередил опытного Боттаса, а также Пьер Гасли, который выступает за "Альпин" и продолжает сталкиваться с техническими проблемами.

Следующий этап квалификации, третий сегмент, стал настоящим испытанием для пилотов команды "Мерседес". Ни Джорджу Расселлу, ни Льюису Хэмилтону не удалось пробиться в решающий этап квалификации.

В финальном сегменте квалификации ожидалась победа Макса Ферстаппена, и он ее одержал. Однако это произошло несколько неожиданным образом, поскольку все пилоты предпочли совершить лишь одну попытку на выход на трассу. Победу Ферстаппена шокировал небольшой промах на быстром круге. Вторым финишировал Шарль Леклер, а третье место занял Серхио Перес. На четвертой позиции оказался Даниэль Риккардо, что стал главным сюрпризом проведенных квалификационных заездов.

Карлос Сайнс финишировал пятым. Пилоты команды "Макларен" подвели итоги квалификации с результатами ниже ожиданий – Пиастри занял шестое место, а Норрис стартует с девятой позиции. Гонщики "Астон Мартина" разместились на четвертом ряду стартового поля, при этом Лэнс Стролл опередил Фернандо Алонсо. Десятую позицию занял Нико Хюлькенберг. Спринтерская гонка пройдет в субботу в 19:00 по московскому времени.

Фото: Carsweek.ru

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