Купе-кроссовер Volvo EX60 не выйдет: компания делает ставку на "брутальную" версию Cross Country

Компания Volvo отказалась от выпуска конкурента для BMW iX4 и Audi Q6 Sportback. Вместо этого шведский автопроизводитель анонсировал появление более прочной версии своего нового среднеразмерного премиального внедорожника — Volvo EX60 Cross Country. Новинка дебютирует уже в следующем году.

Как сообщил изданию Auto Express руководитель продуктовой линейки автомобилей 60-й серии Akhil Krishnan, несмотря на то что платформа позволяет создать купе-версию, подобных планов у Volvo пока нет. На данный момент марка предлагает купе EC40 на базе более компактного электрического EX40, однако перспектив для более крупного купе-кроссовера производитель не видит.

Напомним, что BMW, согласно опубликованным на американском сайте бренда планам на 2027 год, готовит к выпуску iX4, который ожидается в Великобритании уже в конце этого года в версиях 40 и 50 xDrive. Модель станет дополнением к уже появившемуся на британских дорогах iX3.

В линейке Audi уже присутствует Q6 Sportback, который идет в паре с более традиционным по форме внедорожником. В то же время Mercedes не планирует создавать купе-версию для нового электрического GLC, несмотря на то, что бензиновая модификация такого варианта лишена.

Ожидается, что Volvo EX60 Cross Country будет стоить примерно на £3,000 дороже стандартного EX60. Модификация получит защитные накладки в стиле внедорожников, стальные защитные пластины спереди и сзади, а также специальную стальную табличку Cross Country на задней стойке. В числе особенностей — пневмоподвеска, позволяющая регулировать дорожный просвет на 20 мм выше или ниже относительно базового положения, которое уже само по себе на 20 мм выше стандартной версии.

Первая модель Cross Country от Volvo вышла еще в 1997 году — это был универсал V70. Позже данный шильдик получили модели V40, V60, S60 и V90. Сейчас обозначение Cross Country применяется и к EX30, который, по словам Кришнана, останется самой компактной моделью бренда. Представитель Volvo отметил: «Спрос на премиальные автомобили меньше этого сегмента отсутствует».