Выход GTA VI для ПК: на что надеются фанаты игры?

В 2025 году выход игры GTA 6 для игровых консолей Sony и Microsoft уже подтвержден, однако судьба PC-версии остается под вопросом. Компания Take-Two Interactive пока молчит, оставляя фанатов в ожидании любых новостей или официальных анонсов, подобно автолюбителям, ожидающим обновлений для своих автомобилей.

В интервью генеральный директор компании Зельник призывает к терпению и отмечает, что не стоит делать поспешные выводы относительно выхода GTA VI на ПК. Он подчеркивает стратегический подход Rockstar Games к выпуску игр на различные платформы, указывая на то, что анонсы будут сделаны в нужный момент. GTA славится своей свободой действий и управления автомобилями уже целые поколения.

Хотя Зельник не подтвердил прямо выход PC-версии GTA 6, его заявления не исключают эту возможность. Это лишь добавляет топлива к спекуляциям и предвкушениям среди поклонников, ожидающих следующей части игры, как любители автомобилей ждут презентации новых моделей на автосалонах.

Исходя из опыта предыдущих релизов, таких как GTA V и Red Dead Redemption 2, которые появились на ПК спустя 19 и 12 месяцев после консольного запуска соответственно, эксперты отрасли предполагают, что GTA VI может выйти примерно в те же сроки.

Слухи гласят, что игра появится осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но ПК-геймеры не теряют надежды на выпуск игры и для их любимой платформы.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что эксперты опубликовали рейтинг ТОП-5 автомобилей с самыми мощными тормозами в мире.