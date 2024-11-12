Главная Новости Правила использования ручного тормоза: что говорят специалисты ГИБДД
Новости

Правила использования ручного тормоза: что говорят специалисты ГИБДД

Ситуации на дорогах бывают разные, и одной из самых неприятных может стать поломка тормозной системы, когда водителю приходится принимать быстрые и решительные меры для остановки транспортного средства.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.11.2024, 10:52·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Ситуации на дорогах бывают разные, и одной из самых неприятных может стать поломка тормозной системы, когда водителю приходится принимать быстрые и решительные меры для остановки транспортного средства.

Представители госавтоинспекции подчеркнули, что Правила дорожного движения не запрещают использовать стояночный тормоз на ходу. Однако суть проблемы заключается в том, что для активации стояночного тормоза необходим механический привод, в то время как в современных автомобилях он электронный и не сработает во время движения.

Владельцам автомобилей с механическим "ручником" следует помнить, что использование стояночного тормоза для остановки авто возможно, но требует соблюдения определенных мер безопасности. Водителю необходимо оценить обстановку на дороге и состояние покрытия. Нежелательно резко блокировать задние колеса, так как это может вызвать неконтролируемый занос и стать причиной серьезных происшествий с участием других участников движения.

Иными словами, стояночный тормоз целесообразно использовать только на невысокой скорости, на ровной и сухой дороге.

Напомним, ранее мы рассказывали о ситуациях, когда целесообразно прибегнуть к использованию ручного тормоза.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация