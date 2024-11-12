Правила использования ручного тормоза: что говорят специалисты ГИБДД

Ситуации на дорогах бывают разные, и одной из самых неприятных может стать поломка тормозной системы, когда водителю приходится принимать быстрые и решительные меры для остановки транспортного средства.

Представители госавтоинспекции подчеркнули, что Правила дорожного движения не запрещают использовать стояночный тормоз на ходу. Однако суть проблемы заключается в том, что для активации стояночного тормоза необходим механический привод, в то время как в современных автомобилях он электронный и не сработает во время движения.

Владельцам автомобилей с механическим "ручником" следует помнить, что использование стояночного тормоза для остановки авто возможно, но требует соблюдения определенных мер безопасности. Водителю необходимо оценить обстановку на дороге и состояние покрытия. Нежелательно резко блокировать задние колеса, так как это может вызвать неконтролируемый занос и стать причиной серьезных происшествий с участием других участников движения.

Иными словами, стояночный тормоз целесообразно использовать только на невысокой скорости, на ровной и сухой дороге.

Напомним, ранее мы рассказывали о ситуациях, когда целесообразно прибегнуть к использованию ручного тормоза.