Что делать, если в дороге спустились сразу два колеса, советует сотрудник ГАИ

Водителям иногда приходится сталкиваться с проблемами, связанными с повреждением нескольких колес. Одной из причин таких неприятностей могут быть гвозди и саморезы, оставленные на дороге, или острые предметы, способные пробить шины. Также немало проблем возникает из-за выбоин на дороге, которые не всегда заметны водителям, особенно на высокой скорости. В таких ситуациях вероятность повреждения нескольких колес значительно возрастает.

Если проблема с колесами возникла в отдаленном месте, где нет шиномонтажей, важно тщательно проверить повреждения и решить, какое колесо можно починить самостоятельно, а какое требует профессионального вмешательства.

При снятии колеса нужно быть внимательным, чтобы обнаружить гвозди, саморезы или другие предметы в покрышке. Не стоит пытаться извлечь их самостоятельно, так как это может привести к быстрой утечке воздуха и усложнить дорогу до шиномонтажа.



Важно иметь насос для шин в багажнике в случае необходимости подкачать колесо. Узнав местоположение ближайшей мастерской, можно двигаться дальше, время от времени проверяя давление в шинах и подкачивая их при необходимости.

Если насоса нет, можно попробовать остановить проезжающий транспорт и попросить о помощи. Также можно доставить колесо в шиномонтаж или самостоятельно попытаться устранить проблему. В автозаправочных станциях часто продаются наборы для ремонта шин, включающие шило, клей, резиновые прокладки и другие инструменты.

В некоторых случаях водителям помогает аэрозольный герметик, который быстро затвердевает в месте повреждения, образуя временный резиновый слой.

Важно помнить, что все вышеупомянутые методы являются временным решением проблемы. По прибытии в шиномонтаж необходимо объяснить мастеру суть проблемы, показать повреждения и предпринятые действия для качественного ремонта колес.

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