Новый кроссовер Belgee X70 уже доступен для покупки в России

Белорусский автомобильный бренд Belgee объявил о своем выходе на российский рынок с эксклюзивным дистрибьютором - компанией «Слава Моторс Рус». Официальное открытие дилерской сети Belgee в России запланировано на 1 июля текущего года, как сообщила пресс-служба компании.

На первом этапе ассортимент Belgee будет представлен компактным кроссовером X50, доступным в трех версиях - Active, Style и Prestige - по цене от 2 290 990 до 2 500 990 рублей. В долгосрочной перспективе линейка Belgee будет расширяться, и следующим новым продуктом станет среднеразмерный кроссовер Belgee X70, который выйдет на рынок во второй половине лета. Автомобиль будет предлагаться с передним или полным приводом, оборудован системой мягкого гибрида. В его двигателе будет использован 1,5-литровый турбированный двигатель, который будет совмещен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или с преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от комплектации. Более подробная информация о комплектациях и ценах новой модели будет представлена позже.

Автомобили Belgee производятся на заводе «БелДжи» в Беларуси и представляют собой локализованные версии автомобилей Geely. Благодаря оптимизации логистических процессов, дистрибьютор «Слава Моторс Рус» обеспечит наличие запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного проведения сервисного обслуживания.