Skoda представила свой новый ультраприемлемый кроссовер, который вдохновляет восторгом

В Индии свет увидел новый доступный кроссовер Skoda Kylaq. Эта модель является самой доступной в этом регионе среди всех автомобилей чешской марки. Цена на новинку начинается от 789 000 рупий (919 000 рублей). Skoda Kylaq будет конкурировать в Индии с такими моделями, как Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza, Hyundai Venue и Kia Sonet.

Новый кроссовер базируется на платформе MQB-A0-IN, специально адаптированной для Индии и выполненной с учетом бюджетных ограничений. На этой же архитектуре построены седан Slavia и большой паркетник Kushaq.

Длина автомобиля немного уступает четырем метрам и составляет 3995 мм. Такой подход позволил чешским разработчикам сохранить налоговые льготы. В салоне кроссовера представлена мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также виртуальная приборная панель на 8 дюймов.

Фото: Carsweek.ru

Среди других возможностей, ранее не характерных для этого бюджетного сегмента, Skoda Kylaq предлагает электрическую регулировку с вентиляцией для передних сидений. Кроме того, в комплектации новинки имеется люк в крыше, беспроводная зарядка, шесть подушек безопасности и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Кроссовер комплектуется единственным 116-сильным литровым двигателем TSI, который работает с 6МКПП или 6АКПП. Полноприводной версии нет, Skoda Kylaq доступен исключительно с передним приводом.

Ранее было объявлено о появлении нового "заряженного" кроссовера Skoda Kodiaq RS. Этот автомобиль оснащен 265-сильным 2-литровым турбированным двигателем.