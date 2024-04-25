Премьера электрического внедорожника Mercedes-Benz G-Class произошла.

Автомобильный гигант Mercedes-Benz анонсировал электрическую версию своего легендарного внедорожника G-Class. Начиная с 2025 года, поклонники марки смогут оценить новинку, стоимость которой будет объявлена ближе к дате начала продаж.

По данным портала Autonews.ru, обновленный "Гелик" будет оборудован четырьмя электромоторами - по одному на каждое колесо, что общей мощностью 587 л.с. и крутящим моментом впечатляющих 1164 Нм.

Электрический Mercedes-Benz G-Class сохранил свою характерную квадратную форму и элегантный дизайн, но получил закрытую радиаторную решетку с подсветкой, вдохновленную концептом EQG 2021 года. Как дополнительную опцию, производитель предлагает приобрести автомобиль без заднего запасного колеса, заменив его коробкой для хранения зарядного кабеля, цепей противоскольжения и инструментов.

Для улучшения аэродинамики внедорожник был немного модифицирован: капот приподнят, а задние колесные арки оснащены воздушными завесами. Кроме того, на передних стойках и спойлере на крыше установлена новая обшивка.