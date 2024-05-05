Десять самых бюджетных электромобилей в России. Список из 10 моделей

Компания Evolute представила свой новый электрокар - Evolute i-Pro.

Теперь на первом месте рейтинга электрокаров - автомобиль, собранный на заводе в Липецке. Ранее популярность этой модели обеспечивали высокие скидки, однако теперь она лидирует и по розничной цене. Стоимость автомобиля 2024 года составляет 2 070 000 рублей.

BYD Seagull занимает второе место в рейтинге. Представители китайского хэтчбека пользуются популярностью за рубежом благодаря доступной цене. В России за BYD Seagull просят 2 250 000 рублей за 2023 год выпуска.

Фото: Carsweek.ru

На третьем месте - Baojun Kiwi EV. Маленький и яркий электрокар стоит 2 470 000 рублей. Модель не отличается выдающейся мощностью, но предлагает запас хода на 305 км.

Фото: Carsweek.ru

Dongfeng-Honda M-NV - четвертый в рейтинге электрокаров. Стоимость автомобиля 2022 года составляет 2 950 000 рублей. Мощность двигателя - 163 л.с., запас хода - 480 км.

Фото: Carsweek.ru

Пятое место занимает BYD Yuan Extended Range. Этот электрокар стоит 3 260 000 рублей. Мощность мотора - 204 л.с., а запас хода - 510 км.

Фото: Carsweek.ru

Шестое место досталось Honda e:NS1. Цена - 3 390 000 рублей за автомобиль 2023 года. Мощность мотора - 182 л.с., запас хода - 420 км.

Фото: Carsweek.ru

В прошлом году кроссовер Weltmeister W6 520 часто поставляли в Россию. Сейчас его можно купить за 3 499 000 рублей. Запас хода - 520 км, мощность - 218 л.с.

Фото: Carsweek.ru

Восьмую строчку занимает Ora O3. Цена стартует от 3 541 000 рублей. Мощность мотора - 171 л.с., запас хода - 500 км.

Фото: Carsweek.ru

На девятом месте - Volkswagen ID.3. Этот электрокар стоит 3 573 000 рублей. Мощность - 170 л.с., запас хода - 425 км.

Фото: Carsweek.ru

Закрывает десятку лидеров Evolute i-Joy. Цена - 3 631 000 рублей. Мощность - 163 л.с., запас хода - 407 км.

Фото: Carsweek.ru

Ранее мы рассказывали об автомобилях с самыми доступными ценами на российском рынке. Большинство из них - отечественного производства.