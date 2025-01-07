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Sony и Honda установили цены на свой совместный автомобиль

На CES-2025 представлен автомобиль Sony и Honda — Afeela 1, стоимостью от 89 900 до 109 900 долларов. Новинка с 3-летней подпиской на основные услуги и запуском в 2026-2027 годах. Кроме того, доступны мультимедийные приложения, 3D-карты и сервис караоке.
РедакцияР
Редакция
07.01.2025, 09:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На выставке CES-2025 был представлен совместный проект компаний Sony и Honda - автомобиль под названием Afeela 1. Данный автомобиль будет доступен в продаже в двух вариантах: Afeela 1 Origin и Afeela 1 Signature, стоимостью 89 900 и 109 900 долларов соответственно.

Информации о серийном выпуске автомобиля на данный момент немного. Предварительно оформить заказ на новинку смогут жители штата Калифорния, однако первые поставки ожидаются только к середине следующего года. Вариант Origin появится на рынке позже - запуск запланирован на 2027 год.

Обе модификации поставляются с тремя годами бесплатной подписки на основные услуги, включая автопилот уровня L2+ ADAS, и развлекательные сервисы, такие как Afeela Personal Agent, а также другие функции.

Среди доступных опций указаны мультимедийные приложения, 3D-карты, пространственный звук, технология 5G, караоке и онлайн-кинотеатр.
Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено о выпуске специальной версии Toyota Camry Glorious Edition, созданной специально для китайского рынка.

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