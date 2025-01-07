Sony и Honda установили цены на свой совместный автомобиль

На выставке CES-2025 был представлен совместный проект компаний Sony и Honda - автомобиль под названием Afeela 1. Данный автомобиль будет доступен в продаже в двух вариантах: Afeela 1 Origin и Afeela 1 Signature, стоимостью 89 900 и 109 900 долларов соответственно.

Информации о серийном выпуске автомобиля на данный момент немного. Предварительно оформить заказ на новинку смогут жители штата Калифорния, однако первые поставки ожидаются только к середине следующего года. Вариант Origin появится на рынке позже - запуск запланирован на 2027 год.

Обе модификации поставляются с тремя годами бесплатной подписки на основные услуги, включая автопилот уровня L2+ ADAS, и развлекательные сервисы, такие как Afeela Personal Agent, а также другие функции.

Среди доступных опций указаны мультимедийные приложения, 3D-карты, пространственный звук, технология 5G, караоке и онлайн-кинотеатр.

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено о выпуске специальной версии Toyota Camry Glorious Edition, созданной специально для китайского рынка.