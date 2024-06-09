Некоторые гигантские внедорожники оказались менее безопасными, чем вы думали, по результатам краш-тестов IIHS

Новейший этап краш-тестирования от Института страхования автострахования (IIHS) сосредотачивается на полноразмерных внедорожниках, а именно на Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Jeep Wagoneer. Не редко предполагается, что размер внутри автомобиля соответствует безопасности, но IIHS обнаружил некоторые проблемы, из-за которых все три модели не получили рейтинг Top Safety Pick+. Фактически, Expedition и Tahoe не смогли получить ни одной награды за безопасность.

Основная проблема, выявленная IIHS, связана с деформацией кабины при краш-тесте с малым перекрытием спереди. Это столкновение лицом к лицу, когда только небольшая часть автомобиля сталкивается с неподвижным объектом. Wagoneer получил хорошую оценку за этот тест, показав лишь незначительное проникновение в ножной колодке для водителя и пассажира на переднем сиденье. Результаты свидетельствуют о небольшом риске получения травм водителем левой ноги и щиколотки.

Ситуация была немного иной в Tahoe, которая получила приемлемую оценку. Столкновение привело к тому, что кабина смялась внутрь книзу как в тесте водителя, так и пассажира. Проникновение было достаточным, чтобы создать значительный риск получения травм нижних конечностей у водителя и высокий риск получения травм правой ноги у пассажира. Также имелся умеренный риск получения травм левой ноги пассажира.

Ситуация оказалась еще хуже в Expedition, который получил лишь маргинальную оценку за этот тест. Помимо обширного проникновения в нижнюю часть салона, рулевая колонка внедорожника частично отсоединилась, а стойка A разошлась с кронштейном порога. IIHS определил высокий риск получения травм правой ноги водителя и умеренный риск для левой. Повреждения на стороне пассажира оказались менее обширными.

Это не единственный тест, в котором внедорожники испытали затруднения. IIHS обновил свой тест на умеренное перекрытие, чтобы включить метрики для пассажиров второго ряда, и ни один из них не получил хорошую оценку. Wagoneer и Expedition были оценены как маргинальные, при этом на испытательных манекенах наблюдался "довольно высокий риск получения травм грудной клетки" из-за силы ремня безопасности. Манекен в Tahoe также показал высокий риск получения травм головы и шеи, что привело к его плохой оценке.

Есть еще плохие новости для Tahoe. IIHS поставил фарам этой модели плохую оценку из-за избыточного ослепления для других водителей и недостаточной видимости ближнего света с правой стороны автомобиля. Это может быть одной из причин, по которой IIHS также оценил Tahoe как маргинальный в тесте безопасности для пешеходов. Днем система автоматического торможения сработала и либо избежала столкновения, либо значительно замедлила автомобиль перед ударом по имитирующему человека, переходящего улицу. В темноте с включенным ближним светом внедорожник даже не замедлился.

"Эти обескураживающие результаты показывают, что некоторые популярные автомобили до сих пор отстают в соответствии с самыми современными стандартами безопасности," - сказал Рауль Арбелаэс, вице-президент Центра исследований по автомобилям IIHS. "Хорошая новость в том, что лучшая модель в этом классе доказывает, что производители автомобилей могут легко решить эти проблемы."