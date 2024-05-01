Некоторые автомобили Corvette Z06 поставляются с несовпадающими сплиттерами

На Chevrolet Corvette Z06 предлагается аэродинамический пакет из углепластика с открытым плетением или черной краской. В отличие, скажем, от Ferrari или McLaren, где покупатели могут выбирать углепластик по отдельности, отделка Z06 однотипна. За исключением нескольких моделей 2024 года, и да, Chevrolet это осознает.

Проблема впервые возникла в видеоролике с YouTube-канала Horsepower Obsessed, на котором показан Z06 с облицовкой из открытого плетения повсюду, кроме сплиттера. Это довольно очевидно, поскольку сплиттер находится прямо под плоскими планками, имеющими отделку из углепластика.

Фото: Motor1.com

Владелец сразу заметил проблему и поднял ее вопрос у дилера. По-видимому, они не одиноки, так как GM выпустила техническое информационное сообщение (TSB), решающее проблему. Согласно Corvette Blogger, в TSB говорится, что дилеры должны "спросить клиента, хочет ли он получить автомобиль с неправильным передним сплиттером и вернуться позже за правильной деталью, или подождать правильной до доставки. Это может занять несколько недель, пока детали придут".

Функционально не должно быть никаких проблем, поскольку сплиттеры одинаковые, за исключением отделки. Если честно, мы считаем, что Z06 выглядит круто с несовпадающими деталями, и кто знает? Через несколько десятилетий на выставке Corvettes в Carlisle у вас может быть единственный Z06, который вышел с завода с неправильным сплиттером.

Конечно, можно понять почему владельцы могут быть в ярости. Видимый аэродинамический пакет из углепластика стоит на $2000 дороже, чем эквивалент в черной краске, и владельцы должны получить то, за что заплатили.

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