"Компания «Соллерс» представит 13 новых продуктов в 2025 году"

Компания «Соллерс» планирует по итогам 2024 года реализовать 14 858 автомобилей собственного бренда. По данным телеграм-канала «Автопоток», это на 74% больше, чем в прошлом году.

По планам Группы «Соллерс» на 2025 год - вывод на российский рынок 13 новых продуктов собственной марки. Среди них две модели легких коммерческих автомобилей, два пикапа, минивэн, четыре грузовика семейства TR и четыре автобуса, включая школьный.

Уже в мае 2025 года ожидается выпуск нового фургона Sollers Atlant SF с 6-ступенчатой «автомат» коробкой передач. Также модель получит обновленный интерьер и дизайн.

Первый квартал 2025 года принесет три модели туристических и междугородних автобусов, а в сентябре появится минивэн SP7 с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В ближайшем будущем в России ожидается выпуск рамного внедорожника Sollers на базе пикапа JAC T9 с 2-литровым мотором мощностью 200 л.с.

Компания «Соллерс» также анонсировала начало работы над гибридной платформой для пикапов и внедорожников в сотрудничестве с восточным партнером.

Компания планирует произвести 8 тысяч 6-ступенчатых коробок передач на ЗМЗ до конца 2024 года и достичь объема в 50 тысяч штук за два следующих года. При объеме в 70 тысяч штук, внешним поставщикам станет выгодно заниматься локализацией валов, шестерен и подшипников. На данный момент уже локализованы детали картера.