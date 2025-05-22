Сверхъемкие батареи уже близко! BMW тестирует технологию в прототипе i7

Перспектива применения твердотельных батарей в электромобилях становится все ближе, по словам BMW, которая подтвердила начало тестирования этой технологии, переворачивающей игру. Разработанные с техническим партнером компанией Solid Power, новые элементы в и без того незаметном i7 готовы предложить как больше энергии, так и меньший вес по сравнению с обычными батареями в будущих электромобилях BMW.

Прототип интегрирует последние все-твердотельные элементы батарей (ASSB) от Solid Power в существующую архитектуру батарей BMW. Сами элементы обладают более высокой плотностью энергии, чем существующая технология, и предлагают больший запас хода без штрафа в виде увеличения веса от простого добавления батарейных элементов.

Фото: autoexpress

Джон Ван Скотер, президент и генеральный директор компании Solid Power, заявил: «Компания Solid Power с гордостью отмечает, что наше партнерство с BMW привело к первому демонстрированию по-настоящему всех твердотельных элементов батарей в автомобиле. Мы верим в перспективу ASSB и продолжаем совершенствовать наш сульфидный электролит в поддержку будущего электромобилей».

Основная задача этого прототипа i7 - изучение и разработка термического расширения батарейных элементов и определение проблем и преимуществ термических требований управления такой системой - еще одно преимущество этой новой технологии, которое должно повысить эффективность.

BMW не сообщила, когда ожидает, что новая батарейная технология станет доступной коммерчески, но с уверенностью Volkswagen и Stellantis в запуске их собственной твердотельной батарейной технологии примерно к 2027 году, временные рамки BMW, вероятно, не будут сильно отличаться.