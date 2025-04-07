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Компания Solaris попала в мартовский рейтинг десяти самых популярных марок автомобилей в России.

Новый бренд Solaris покорил рынок России: статистика продаж в марте 2025 года. Читайте подробности в нашей статье!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.04.2025, 08:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации агентства «АВТОСТАТ», в марте текущего года в Российской Федерации было продано 1 555 новых автомобилей марки Solaris. Это позволило бренду впервые попасть в ТОП-10 лидеров автомобильного рынка в стране по итогам месяца.

Самой востребованной моделью Solaris в марте стал кроссовер HC, количество проданных единиц которого составило 495. На втором месте по объему продаж этого производителя оказался седан KRS, разошедшийся тиражом в 469 экземпляров. Также в отчетном месяце было реализовано 308 седанов KRS и 203 единицы кросс-хэтчбека KRX.

Отмечается, что среди десяти лидеров в рейтинге брендов только Solaris начал весну с положительной динамикой на рынке. За счет низкой отправной точки продажи автомобилей данного бренда увеличились почти в 9 раз.

Важно отметить, что производство автомобилей Solaris было запущено Группой компаний «АГР» на территории бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года. К концу марта текущего года с конвейера предприятия сошел 30-тысячный автомобиль данной марки.

Более подробно о наиболее продаваемых марках и моделях на автомобильном рынке России в марте и за первый квартал года читайте на нашем портале.

Источник

Авторынок россии (245)Легковые автомобили (240)Продажи (444)Топ-10 (37)Solaris (23)

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