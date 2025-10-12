Сочленённый вездеход АМТ 10х10: решение самых трудных задач в экстремальных условиях

На Международном газовом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, компания АМТ из города Миасс презентовала новый сочлененный вездеход АМТ 10х10. Корреспонденты CarsWeek.ru смогли запечатлеть уникальную новинку и выяснить подробную информацию о технических характеристиках машины.

По словам представителей компании, вездеход проектировался специально для эксплуатации в экстремальных условиях, а также в труднодоступных регионах. Конструкция автомобиля позволяет выполнять задачи в болотистой или заснеженной местности, даже при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия.

Основные особенности АМТ 10х10

Вездеход отличается высокой проходимостью и маневренностью, которые удалось объединить благодаря особой конструкции. При создании машины инженеры стремились к максимальному сокращению массы и экономии пространства без потери грузоподъемности. Модель оснащена гидропневматической подвеской с возможностью регулировки дорожного просвета и системы стабилизации на пересеченной местности.

Шасси выдерживает максимальную нагрузку до 31 тонны, а максимально допустимая масса машины достигает 56 тонн.

Шарнирно-сочлененная конструкция с колесной формулой 10х10 обеспечивает исключительную гибкость: вездеход может складываться в месте сочленения, что позволяет уверенно преодолевать глубокие колеи, рвы и даже вертикальные препятствия. Такая особенность становится решающей при сравнении с традиционными грузовиками с жесткой рамой.

Радиус поворота составляет примерно 13 метров. Такой показатель достигнут благодаря складыванию рамы, что компенсирует крупные габариты транспортного средства.



Фото: Carsweek.ru

Двигатель и технические решения

Вездеход оснащен 13-литровым двигателем Cursor, развивающим мощность 560 л.с. В паре с мотором работает классическая гидромеханическая коробка передач. Гидропневматическая подвеска не только снижает общий вес машины, но и уменьшает крены при движении по наклонной поверхности. Кроме того, автомобиль оборудован датчиками горизонта, системой контроля высоты и электронным управлением.

Сейчас вездеход проходит заводские испытания. После успешного завершения тестов техника будет передана заказчику.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Напомним, на том же форуме в Санкт-Петербурге также была представлена битопливная Lada Iskra стоимостью 1,5 млн рублей.

Фото: CarsWeek.ru