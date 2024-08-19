Проблемы с гайками не утихают: AvtoVAZ запускает сервисную кампанию для Lada Granta

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил о запуске специальной сервисной кампании, направленной на проверку момента затяжки гаек опоры передней подвески автомобилей Lada Granta. Уведомление о необходимости проведения данной процедуры было направлено всем официальным дилерским центрам марки.

Согласно предписаниям, владельцы транспортных средств, попавшие в список для сервисного обслуживания Lada Granta, могут обратиться в дилерский центр, к примеру, для прохождения планового технического обслуживания. Специалисты будут отворачивать гайки (номер по каталогу: 8450001211) крепления правой и левой опоры передней подвески на 1-2 витка, а затем затягивать соединение, при этом используя предельный момент ключа, установленный на 21 Нм. Согласно информации портала «Лада.Онлайн», работы должны быть выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

Следует отметить, что данная инициатива не является единственной сервисной кампанией, запущенной «АвтоВАЗом» в текущем летнем сезоне. Ранее отечественный автопроизводитель призвал произвести замену гаек подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле Lada Vesta.

Также поступила информация, что предприятие «АвтоВАЗ» возобновило выпуск автомобилей после корпоративного отпуска. Недавно портал «Автоновости дня» сообщил о проделанной работе на производстве за время трёхнедельного перерыва.