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Может ли самый мощный суперкар от Lamborghini обойти Tesla Model S Plaid?

В сегодняшней гонке участвуют два гоночных автомобиля. Первый из них - это спортивный автомобиль V-12, выпущенный в прошлом году. Второй представляет собой улучшенную версию электрического седана, выпускаемую с 2012 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.05.2024, 14:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В сегодняшней гонке участвуют два гоночных автомобиля. Первый из них - это спортивный автомобиль V-12, выпущенный в прошлом году. Второй представляет собой улучшенную версию электрического седана, выпускаемую с 2012 года. Несмотря на их различия, они оказались близки по скорости разгона.

Компания Carwow организовала серию дрэг-рейсов между этими автомобилями, за которыми последовали обычные гонки и тестирование тормозной системы.

В то время как Lamborghini оставался в стандартной комплектации, у Plaid были внесены некоторые изменения после покупки, включая пакет Track Package, доступный для Tesla. Электрический автомобиль был укомплектован более мощными тормозами, спортивной подвеской и дополнительными днищевыми панелями, что сделало его более аэродинамичным и помогло достичь большей скорости.

Хотя топовая версия Model S была более быстрой в целом, вызвать интерес удалось из-за некоторых нюансов. Оба автомобиля столкнулись с проблемами программного обеспечения, большинство из которых удавалось решить путем перезагрузки системы. Именно поэтому многие предпочитают классические машины: менее подвержены поломкам, которые могут заставить вас остановиться на обочине.

Недавно на страницах нашего издания был задан вопрос: сможет ли Audi RS3 обогнать более мощного RS7 в драг-рейсинге. На зарубежном YouTube-канале опубликовано видео с гонкой, в которой принимают участие Audi RS3 и более мощный Audi RS7. Соревнование проходит в рамках правил драг-рейсинга.

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