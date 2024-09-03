Электрический Lucid Air GT 2025 года: сможет ли он проехать обещанные 823 км на одной зарядке?

Эпоха электромобилей достигла новой вершины с появлением Lucid Air Grand Touring 2025 года, который может проехать на одной зарядке до 804 км. Такие великолепные показатели были подтверждены экспертами команды Out of Spec Reviews, которые выяснили, что этот американский седан может пройти расстояние в 823 км. по стандарту EPA даже при движении со скоростью 112 км/ч.

Обычно реальный запас хода электромобилей оказывается ниже заявленного из-за разных условий движения, включая медленное движение, которое менее нагружает батарею и двигатель. Но Lucid Air Grand Touring оказался исключением из правил. Генеральный директор компании Питер Роулинсон подчеркнул, что Lucid опережает конкурентов благодаря высокой эффективности модели Air. Ожидается, что обновленная версия 2025 года сможет предложить показатель 5 миль/киловатт-час для версии Pure без учёта потерь при зарядке.

Lucid Air Grand Touring 2025 года с 19-дюймовыми колесами продемонстрировал энергоэффективность в 4,4 мили/кВт·ч в ходе теста запаса хода. Этот результат превосходит 26 кВт·ч/100 миль, указанный на сайте EPA, что соответствует 3,8 мили/кВт·ч.

Недавно мы рассказывали о планах компании Dongfeng выпустить электромобиль Voyah Free 318 с запасом хода в 318 км. только на аккумуляторе. Этот внедорожник обещает стать лидером по пробегу только на электричестве среди автомобилей с расширенным запасом хода. Автомобиль оснащен электродвигателем и силовым агрегатом с увеличенным запасом хода. Предпродажи начнутся в Китае 30 мая.