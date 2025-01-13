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По информации СМИ, компания Volga готовится к проведению испытаний автомобилей

"Volga представила три новые модели автомобилей без привязки к VIN для испытаний. Сборка в Нижнем Новгороде, конкуренция с китайскими брендами Chery, Geely и Haval"
РедакцияР
Редакция
13.01.2025, 13:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Volga зарегистрировала три новые модели автомобилей: C40, K30 и K40. По информации портала "Китайские автомобили", данные машины получили специальные государственные регистрационные знаки, не привязанные к VIN. Такие номера необходимы для проведения испытаний.

Это свидетельствует о том, что проект не был заброшен, а развитие продолжается, хоть и с определенной задержкой. Планировалось начать выпуск новых "Волг" на конвейер до конца прошлого года. Заводом сборки был выбран Нижний Новгород.

Все три новых модели Volga представляют собой модификации автомобилей китайского бренда Changan. Эти машины официально не представлены на российском рынке.

Российские версии отличаются от донорских моделей шильдиками и незначительными внешними изменениями, такими как бамперы и радиаторная решетка.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что "возрожденные" автомобили "Волга" будут конкурировать на российском рынке с моделями китайских производителей Chery, Geely и Haval.

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