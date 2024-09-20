Детальное описание комплектаций Lada Aura было раскрыто СМИ.

Седан Lada Aura готовится к дебюту на российском автомобильном рынке, занимая позицию в сегменте, который ранее не освещался "АвтоВАЗом".

Министр индустрии и торговли РФ Максим Соколов поделился информацией с изданием РБК, уточнив, что цена на модель Aura начнется от трех миллионов рублей, позиционируя себя как конкурент способный состязаться с другими представителями сегмента.

Длина новинки составляет 4,69 метра, что на 24,5 см больше, чем обычная "Веста". Автомобиль создан на базе этой модели. Высота дорожного просвета составляет 17,6 мм. Седан будет оснащен всеми необходимыми системами обогрева, начиная с руля и сидений и заканчивая форсунками омывателя стекла. Кузов автомобиля будет доступен в пяти различных цветах, а для салона предусмотрены три варианта отделки, включая комбинации натуральной и искусственной кожи, а также ткани.

Фото: Carsweek.ru

В линейке представлено три комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. Серийные опции включают задний подлокотник, металлические накладки на педали и пороги с гравировкой названия модели. Задние стекла тонированы на 60%, а также установлен модем с предоплаченным тарифом.

В базовой комплектации будут легкосплавные диски на 16 дюймов и мультимедийная система EnjoY 7'. Обогрев заднего ряда ограничивается лишь нижней частью заднего дивана (подушки).

В двух более продвинутых версиях сиденья заднего ряда обогреваются по всей площади, увеличивается размер колес до 17 дюймов. Мультимедийная система также обновляется – вариант EnjoY Vision Pro 10. В интерьере появляется кожа, а обивка руля будет двухцветной.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новые модели Lada будут ориентированы на более молодую аудиторию. Также в планах выпуск обновленной "Нивы" с усовершенствованным двигателем, которая появится на рынке в 2025 году.