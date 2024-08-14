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Зарплата сборщика автомобилей «Москвич» была названа СМИ.

Важное объявление появилось на автозаводе "Москвич" - слесарь механосборочных работ будет получать 86,2 тыс. рублей. Это сумма до вычета налогов.
А
Антон Звонкий
14.08.2024, 17:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Важное объявление появилось на автозаводе "Москвич" - слесарь механосборочных работ будет получать 86,2 тыс. рублей. Это сумма до вычета налогов.

У данного специалиста предстоит выполнение разнообразных задач: техническая диагностика автомобилей, сборка, разборка, ремонт, замена и настройка механизмов, деталей, соединений, узлов и электрооборудования. Также в его обязанности входит тестирование на исправность деталей и узлов транспортного средства.

Автозавод "Москвич" (ранее известный как столичный завод Renault) запустил производственный конвейер весной 2022 года.

На данный момент на предприятии осуществляется сборка кроссовера "Москвич 3", электрического паркетника "Москвич 3е" и лифтбека "Москвич 6". Все эти модели автомобилей основаны на китайских аналогах.

Ранее было объявлено о презентации в Пекине кроссовера JAC X8 PHEV с гибридной трансмиссией. Этот автомобиль считается предвестником будущего "Москвич 8".

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