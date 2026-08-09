Ходят слухи: Серхио Перес обсуждает контракт с Williams

Карлос Сайнс проводит летние каникулы на Майорке, где у его семьи есть собственная вилла. Несмотря на отдых на самом крупном острове Балеарского архипелага, испанский пилот вынужден задумываться о будущем своей профессиональной карьеры и о следующем шаге в автоспорте.

После неудачного выступления на Гран При Венгрии — Сайнс финишировал лишь 18-м, проиграв Ландо Норрису два круга, — гонщик поделился своими планами: «Планирую что-то решить, но, конечно, надо всё спокойно взвесить». Это заявление многие расценили как намёк на возможные перемены в 2027 году, в том числе и смену команды.

Автомобиль Williams FW48 не оправдал ожиданий Сайнса, и команда в целом не рассчитывает, что даже обновлённое шасси, готовящееся к этапу в Азербайджане, позволит им стабильно бороться за очки.

Руководитель Williams Джеймс Ваулз не скрывает желания сохранить нынешний состав, однако в паддоке уже активно циркулируют слухи о возможных переменах. В частности, обсуждается, что менеджеры Серхио Переса якобы ведут переговоры с британской командой.

По информации издания Marca, эти слухи основываются на целенаправленных утечках, которые могли исходить как из окружения мексиканского гонщика, так и из самой Williams. Однако отмечается, что Карлос Сайнс ещё не принял никакого решения о своём будущем.

Эксперты оценивают ежегодную зарплату Сайнса примерно в $13 млн. Не исключено, что при продлении контракта эта сумма может вырасти, однако Marca подчёркивает: подобные обсуждения в большей степени являются спекуляциями, поскольку представители гонщика официальных комментариев не давали.

В свою очередь, не исключается, что Серхио Перес может быть заинтересован в переходе в Williams. В нынешнем сезоне он выступает за Cadillac F1, где рассматривают возможность посадить за руль Колтона Херту. Однако у резервного пилота американской команды пока нет суперлицензии FIA.

В числе других кандидатов на место в Cadillac F1 называют и бразильца Рафаэля Камару — слушателя Гоночной академии Ferrari, который успешно выступает в Формуле 2 и занимает третье место в личном зачёте серии. Поскольку силовые установки для Cadillac поставляет Ferrari, возможная поддержка Скудерии может сыграть важную роль в продвижении Камары в Формулу 1.

Между тем, остаётся открытым вопрос: есть ли у Сайнса шанс перейти в команду, способную бороться за более высокие позиции, чем Williams?

Издание Marca отмечает: «Некоторые считают, что если бы в Mercedes в 2025 году выбрали его, а не Антонелли, то Карлос бы сейчас лидировал в чемпионате мира, учитывая, насколько хорошо уроженец Мадрида адаптировался к машинам этого поколения».

Британский портал The Race, составляя рейтинг лучших пилотов 2026 года, поставил Сайнса на пятую позицию, пропустив вперёд лишь Кими, Ландо, Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Джордж Расселл, к примеру, оказался только на восьмом месте.

Однако в ведущих коллективах Формулы 1 свободных мест пока нет, и не факт, что они появятся. Многое зависит от решения Макса Ферстаппена, хотя вероятность его ухода из Red Bull Racing в ближайшее время оценивается как невысокая. Неопределённость сохраняется и вокруг будущего Фернандо Алонсо: если Aston Martin не добьётся прогресса во второй половине сезона, испанец может задуматься о смене команды.

В завершение публикация Marca отмечает: «Автор готов сделать ставку на то, что ни Сайнс, ни Алонсо не уйдут из своих нынешних команд, хотя это ещё ничего не значит».