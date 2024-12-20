Переговоры между Феррари и Серхио Пересом: что говорят слухи?

На этой неделе в команде Red Bull Racing произошли изменения - объявлено о завершении сотрудничества с гонщиком по имени Серхио Перес. Согласно официальной информации, в сезоне 2025 года напарником Макса Ферстаппена станет Лиам Лоусон. Пока нет никаких подробностей о будущих планах мексиканского пилота, поэтому уже начали распространяться различные слухи и догадки.

Испанское издание Marca сообщает, что агенты Серхио Переса уже начали переговоры с итальянским автопроизводителем Ferrari относительно возможности участия гонщика в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Стоит отметить, что ранее Перес являлся частью молодежной программы Формулы-1 от Ferrari, что говорит о наличии у него связей с итальянским автогигантом.

Тем не менее, по данным другого издания Racingnews365, на данный момент не было никаких официальных переговоров между Серхио Пересом и командой Ferrari. Поэтому информацию о возможном будущем сотрудничестве гонщика из Мексики с итальянским гигантом следует пока считать лишь слухами, не имеющими официального подтверждения.